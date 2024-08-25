У Кремлі впевнені, що Україні дозволять бити західною зброєю вглиб рф, — WP

США можуть дозволити Україні завдавати ударів вглиб рф.

У рф впевнені, що США дозволять ЗСУ завдавати ударів по цілях у глибині росії, передає The Washington Post.

Видання приводить слова прокремлівського аналітика Сергія Маркова. За його словами, Москва вже врахувала дозвіл США Україні бити вглиб росії.

«У росії немає сумнівів, що такий дозвіл буде надано. росія вже вважає, що рішення було прийнято США», - сказав він.

Водночас видання наголошує, що операція ЗСУ в Курській області рф перетнула «найчервонішу» лінію Кремля, але «відповідь путіна досі була разюче пасивною і приглушеною, на відміну від його риторики на початку війни».

Також видання нагадало про інші «червоні лінії» Москви, зокрема: потоплення російського флагмана «Москва», вибух Кримського мосту в 2022 році, атаки українських дронів на Москву й Кремль у 2023 році й атаки на стратегічні авіабази рф. Водночас ЗСУ застосовують західні HIMARS, танки, ATACMS та винищувачі F-16, які також були «червоними лініями» для Кремля.

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