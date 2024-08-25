Посольство рф почало вимагати від Франції надати доступ до Павла Дурова

Посольство росії у Франції відреагувало на затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Як відомо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа.

У зв’язку з цим посольство рф у Франції звернулося з вимогою надати консульський доступ до Павла Дурова та почало звинувачувати французьку владу «в ухиленні від співпраці».

«Після появи в ЗМІ новини про затримання Дурова негайно запросили у французької влади роз’яснення щодо причин і зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ», — сказано у повідомленні посольства росії у Франції.

Також там заявили, що французька сторона «ухиляється від взаємодії» щодо цього питання.

«Перебуваємо в контакті з адвокатом Дурова», — додали в посольстві.

Нагадаємо, що засновник Telegram Павло Дуров летів у Париж із криптокоучем Юлією Вавіловою.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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