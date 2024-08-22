Выход на пенсию в 2025 году: как для украинцев изменятся требования к страховому стажу

Для ухода на пенсию в 60 лет граждане должны накопить определенный минимум страхового стажа.

Для того чтобы стать пенсионером в положенные законом 60 лет, украинцам нужно накопить не менее 31 года стажа. Однако это требование с каждым годом будет расти. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Согласно планам до 2028 года это требование будет продолжать расти ежегодно. Это означает, что люди, которые не успеют накопить необходимый стаж до достижения 60 лет, смогут выйти на заслуженный отдых в возрасте 63 или 65 лет, в зависимости от ситуации.

Следовательно, людям, которые неактивно накапливать стаж или имели долгие перерывы в трудовой деятельности, следует ознакомиться с новыми требованиями, чтобы избежать непредвиденных трудностей при достижении пенсионного возраста.

Согласно требованиям для выхода на заслуженную пенсию в возрасте 60 лет необходимо иметь такое количество страхового стажа:

не менее 31 года стажа – в 2024 году;

не менее 32 лет стажа – в 2025 году;

не менее 33 лет стажа – в 2026 году;

не менее 34 лет стажа – в 2027 году;

от 35 лет страхового стажа – с 2028 года.

Для того чтобы выйти на пенсию в 63 года, количество страхового стажа должно составлять:

от 21 до 31 года стажа – в 2024 году;

от 22 до 32 лет стажа – в 2025 году;

от 23 до 33 лет стажа – в 2025 году;

от 24 до 34 лет стажа – в 2025 году;

от 25 до 35 лет стажа – с 2028 года.

Неизменным остается требование для 65-летних людей. По-прежнему они могут выйти на пенсию, если у них 15 лет страхового стажа. Те, кто не успеет накопить 15 лет стажа до 65 лет, не будут иметь права на пенсию. За достижение этого возраста они могут рассчитывать только на социальную помощь от государства.

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