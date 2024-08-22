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Вихід на пенсію в 2025 році: як для українців зміняться вимоги до страхового стажу

23:37, 22 серпня 2024
Для виходу на пенсію у 60 років громадяни повинні накопичити певний мінімум страхового стажу.
Вихід на пенсію в 2025 році: як для українців зміняться вимоги до страхового стажу
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Для того, щоб стати пенсіонером у належні законом 60 років, українцям потрібно накопичити щонайменше 31 рік стажу. Однак ця вимога з кожним роком зростатиме. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Згідно з планами до 2028 року, ця вимога буде продовжувати зростати щорічно. Це означає, що люди, які не встигнуть накопичити необхідний стаж до досягнення 60 років, зможуть вийти на заслужений відпочинок лише у віці 63 або 65 років, залежно від ситуації.

Відтак людям, які неактивно накопичувати стаж або мали довгі перерви у трудовій діяльності, варто ознайомитися з новими вимогами, щоб уникнути непередбачених труднощів при досягненні пенсійного віку.

Відповідно до вимог, для виходу на заслужену пенсію у віці 60 років необхідно мати таку кількість страхового стажу:

  • щонайменше 31 рік стажу – у 2024 році;
  • щонайменше 32 роки стажу – у 2025 році;
  • щонайменше 33 роки стажу – у 2026 році;
  • щонайменше 34 роки стажу – у 2027 році;
  • від 35 років страхового стажу – із 2028 року.

Для того, щоб вийти на пенсію у 63 роки, кількість страхового стажу має становити:

  • від 21 до 31 року стажу – у 2024 році;
  • від 22 до 32 років стажу – у 2025 році;
  • від 23 до 33 років стажу – у 2025 році;
  • від 24 до 34 років стажу – у 2025 році;
  • від 25 до 35 років стажу – із 2028 року.

Незмінною залишається вимога для 65-річних людей. Як і раніше, вони можуть вийти на пенсію, якщо мають 15 років страхового стажу. Ті, хто не встигне накопичити 15 років стажу до 65 років, не матимуть права на пенсію. Натомість, після досягнення цього віку, вони можуть розраховувати лише на соціальну допомогу від держави.

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