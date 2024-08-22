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«Ми не міністерство виплат», — на думку очільниці Мінсоцполітики, українцям варто менше покладалися на державу

17:24, 22 серпня 2024
За словами Оксани Жолнович, жодна держава не прагне забезпечити 100% підтримкою свого населення.
«Ми не міністерство виплат», — на думку очільниці Мінсоцполітики, українцям варто менше покладалися на державу
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Сприймати Міністерство соціальної політики лише як структуру, яка займається лише соцвиплатами, не варто. Про це зазначиила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, передає «Укрінформ».

За її словами, завдання відомства лежить у площині формування стійкості кожної людини. Тобто щоб кожен українець був самостійним.

«Для мене було важливо почати змінювати філософію соціальної підтримки і соціальної політики. Мінсоцполітики – про супровід, про послугу, про людиноцентричність. Ми не «міністерство виплат», ми – міністерство, яке формує людську спроможність і стійкість кожної людини. ... Завдання держави – створити умови, щоб кожна людина відчувала себе впевнено, самостійно, мала можливості для розвитку», – зазначила вона.

Жолнович підкреслила, що жодна держава у світі не ставить за мету забезпечити тією чи іншою підтримкою 100% свого населення. Адже «тоді виникають відносини залежності».

«Такі відносини формував радянський союз. Коли всі були бідні, стояли в черзі на житло, і держава постійно маніпулювала – дати допомогу чи не дати», – пояснила вона.

У зв'язку з цим, зазначила міністерка, важливо, щоб спеціалісти соціальної сфери не просто формально нараховували виплати, а реально допомагали людям. Зокрема, підбирали потрібний комплекс соціальних послуг.

«Якщо ми говоримо про родину, де є, наприклад, люди з ігровою залежністю, виплата у такому разі точно не допоможе. Тут треба проводити психологічні консультації, шукати іншу мотивацію до життя і супроводжувати в довгій реабілітації, включно з послугою поновлення родинних стосунків», – пояснила міністерка.

Крім того вона зазначила, що у вересні в Україні запустять «соціальний кейс-менеджмент». Метою якого і буде, власне, підбір людині необхідного комплексу послуг.

«Ми впроваджуємо багато цифрових рішень. ... У власному кабінеті людина зможе побачити всі види підтримки, які ми їй можемо надати. Необхідно буде коротко пройти опитувальник для визначення проблеми та шляхів можливої допомоги», – резюмувала Жолнович.

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