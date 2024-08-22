«Ми не міністерство виплат», — на думку очільниці Мінсоцполітики, українцям варто менше покладалися на державу

За словами Оксани Жолнович, жодна держава не прагне забезпечити 100% підтримкою свого населення.

Сприймати Міністерство соціальної політики лише як структуру, яка займається лише соцвиплатами, не варто. Про це зазначиила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, передає «Укрінформ».

За її словами, завдання відомства лежить у площині формування стійкості кожної людини. Тобто щоб кожен українець був самостійним.

«Для мене було важливо почати змінювати філософію соціальної підтримки і соціальної політики. Мінсоцполітики – про супровід, про послугу, про людиноцентричність. Ми не «міністерство виплат», ми – міністерство, яке формує людську спроможність і стійкість кожної людини. ... Завдання держави – створити умови, щоб кожна людина відчувала себе впевнено, самостійно, мала можливості для розвитку», – зазначила вона.

Жолнович підкреслила, що жодна держава у світі не ставить за мету забезпечити тією чи іншою підтримкою 100% свого населення. Адже «тоді виникають відносини залежності».

«Такі відносини формував радянський союз. Коли всі були бідні, стояли в черзі на житло, і держава постійно маніпулювала – дати допомогу чи не дати», – пояснила вона.

У зв'язку з цим, зазначила міністерка, важливо, щоб спеціалісти соціальної сфери не просто формально нараховували виплати, а реально допомагали людям. Зокрема, підбирали потрібний комплекс соціальних послуг.

«Якщо ми говоримо про родину, де є, наприклад, люди з ігровою залежністю, виплата у такому разі точно не допоможе. Тут треба проводити психологічні консультації, шукати іншу мотивацію до життя і супроводжувати в довгій реабілітації, включно з послугою поновлення родинних стосунків», – пояснила міністерка.

Крім того вона зазначила, що у вересні в Україні запустять «соціальний кейс-менеджмент». Метою якого і буде, власне, підбір людині необхідного комплексу послуг.

«Ми впроваджуємо багато цифрових рішень. ... У власному кабінеті людина зможе побачити всі види підтримки, які ми їй можемо надати. Необхідно буде коротко пройти опитувальник для визначення проблеми та шляхів можливої допомоги», – резюмувала Жолнович.

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