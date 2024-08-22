Вийшла безкоштовна веб-версія ШІ-генератора картинок Midjourney: що слід знати

Користувачам доступна безкоштовна генерація 25 картинок.

Розробники популярної нейромережі для генерації картинок Midjourney запустили браузерну версію, яка доступна всім бажаючих, і навіть безкоштовно, хоч з обмеженнями.

Після реєстрації користувачам надається безкоштовний доступ до 25 запитів на генерацію зображень. Після цього зображення можна відредагувати та зберегти на пристрій. Далі доведеться оформляти платну підписку або створювати новий акаунт.

Раніше функції генерації та редагування зображень Midjourney були доступні лише на сервері Discord у вигляді команд чат-боту. З запуском сайту нейромережа отримала більш зручний і зрозумілий інтерфейс користувача.

Як створювати картинки в браузері через Midjourney:

Зайдіть на сайт Midjourney і авторизуйтеся;

на сайт Midjourney і авторизуйтеся; Натисніть "Create" у лівому верхньому кутку;

Введіть текстовий запит у рядку зверху, бажано англійською мовою, і натисніть Enter;

Дочекайтеся генерації. Там же можна редагувати вже створені нейромережею зображення.

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