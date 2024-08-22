Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть виконроба на будівництві житлового комплексу, де працівник травмувався бензорізом

23:15, 22 серпня 2024
30-річний будівельник виконував роботи без відповідного контролю з боку виконроба товариства, що призвело до травмування.
У Києві судитимуть виконроба на будівництві житлового комплексу, де працівник травмувався бензорізом
Ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть виконроба на будівництві житлового комплексу в Подільському районі, де працівник травмувався бензорізом. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Подільська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо 30-річного виконроба одного з київських товариств у порушенні вимог законодавства про охорону праці службовою особою підприємства, що заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 271 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що під час будівництва ЖК в Подільському районі 30-річний будівельник виконував роботи з влаштування мереж водопроводу, каналізації та теплопостачання на об’єкті без відповідного контролю з боку виконроба товариства, що призвело до травмування.

Так, під час прорізу труби, диск пристрою затисло між розрізами труби, внаслідок чого бензоріз відкинуло в бік будівельника, порізавши йому грудну клітку.

Прокуратура зазначає, що у працівника не перевіряли знання з техніки охорони праці, не проінформували його щодо правил користування абразивно-відрізним інструментом та попри це допустили до роботи. 

Крім того, роботи по розрізу труби працівник виконував пристроєм з абразивно-відрізним кругом, який не призначений для виконання таких робіт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 2 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вчені Массачусетського інституту знайшли відповідь, чому юристи пишуть документи складною мовою

Вчені вважають, що знайшли відповідь на питання, чому юридичні документи написані «нелюдською» мовою.

Оплатити комуналку можна буде за рахунок кешбеку за купівлю українських товарів і послуг

Кабмін визначив порядок, за яким можна щомісячно отримувати до 3000 грн кешбеку за товари і послуги з України, під’єднавшись до програми через Дію.

Всього 62 суди мають бомбосховища та укриття, але їх потрібно ще облаштувати – ДСА

Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя пропонують судам звернути увагу на безпеку здійснення правосуддя.

Верховна Рада підтримала збільшення штрафів за неповагу до суду до 6800 грн, за неявку до суду – до 12 тисяч грн

Розмір штрафів за неповагу та неявку до суду буде збільшено - законопроект прийнято за основу.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва