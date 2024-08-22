У Києві судитимуть виконроба на будівництві житлового комплексу, де працівник травмувався бензорізом

30-річний будівельник виконував роботи без відповідного контролю з боку виконроба товариства, що призвело до травмування.

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У Києві судитимуть виконроба на будівництві житлового комплексу в Подільському районі, де працівник травмувався бензорізом. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Подільська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо 30-річного виконроба одного з київських товариств у порушенні вимог законодавства про охорону праці службовою особою підприємства, що заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 271 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що під час будівництва ЖК в Подільському районі 30-річний будівельник виконував роботи з влаштування мереж водопроводу, каналізації та теплопостачання на об’єкті без відповідного контролю з боку виконроба товариства, що призвело до травмування.

Так, під час прорізу труби, диск пристрою затисло між розрізами труби, внаслідок чого бензоріз відкинуло в бік будівельника, порізавши йому грудну клітку.

Прокуратура зазначає, що у працівника не перевіряли знання з техніки охорони праці, не проінформували його щодо правил користування абразивно-відрізним інструментом та попри це допустили до роботи.

Крім того, роботи по розрізу труби працівник виконував пристроєм з абразивно-відрізним кругом, який не призначений для виконання таких робіт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 2 років.

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