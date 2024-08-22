В Киеве будут судить прораба на строительстве жилого комплекса, где работник травмировался бензорезом

30-летний строитель выполнял работы без соответствующего контроля со стороны прораба общества, что привело к травмированию.

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В Киеве будут судить прораба на строительстве жилого комплекса в Подольском районе, где работник травмировался бензорезом. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего прораба одного из киевских обществ в нарушении требований законодательства об охране труда служебным лицом предприятия, что причинило вред здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 271 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Установлено, что во время строительства ЖК в Подольском районе 30-летний строитель выполнял работы по устройству сетей водопровода, канализации и теплоснабжения на объекте без соответствующего контроля со стороны прораба общества, что привело к травмированию.

Так, во время прорези трубы, диск устройства зажал между разрезами трубы, в результате чего бензорез отбросило в сторону строителя, порезав ему грудную клетку.

Прокуратура отмечает, что у работника не проверяли знания по технике охраны труда, не проинформировали его о правилах пользования абразивно-отрезным инструментом и, несмотря на это, допустили к работе.

Кроме того, работы по разрезу трубы работник выполнял устройством с абразивно-отрезным кругом, не предназначенным для выполнения таких работ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

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