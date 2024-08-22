Ученые Массачусетского института нашли ответ, почему юристы пишут документы сложным языком

Ученые считают, что нашли ответ на вопрос, почему юридические документы написаны на «нечеловеческом» языке.

Ученые Массачусетского технологического института считают, что они нашли ответ на вопрос, почему юридические документы написаны на непонятном рядовым людям языке.

По их мнению, сложный язык, используемый в юридических документах, передает особое чувство авторитета.

«Подобно тому, как «магические заклинания» используют специальные рифмы и архаические термины, чтобы сигнализировать о своей силе, запутанный язык юридических актов действует, чтобы передать ощущение авторитета», подытожили они.

Так, как передает вестник Института, в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of National Academy of Sciences, исследователи обнаружили, что даже не юристы используют сложный тип языка, когда их просят писать законы.

«Люди, кажется, понимают, что существует неявное правило, согласно которому законы должны звучать именно так», - говорит Эдвард Гибсон, профессор отдела мозга и когнитивных наук Массачусетского технологического института и старший автор исследования.

Ученые проанализировали юридические договоры общим объемом около 3,5 миллионов слов, сравнивая их с другими типами письма, включая сценарии фильмов, газетные статьи и научные работы.

Этот анализ показал, что юридические документы часто имеют длинные определения, вставленные внутрь предложений – функция, известная как «центральное встраивание». Ранее лингвисты обнаружили, что такая структура может затруднять понимание текста.

«Размещение структуры внутри других структур не типично для человеческих языков», — говорит Гибсон.

«Юристы также считают юридический язык громоздким и сложным. Юристам это не нравится, неспециалистам это не нравится, поэтому суть этой текущей статьи заключалась в том, чтобы попытаться выяснить, почему они пишут документы таким образом», – говорит Гибсон.

Исследователи выдвинули несколько гипотез. Одной из них была «гипотеза копирования и редактирования», предполагающая, что юридические документы начинаются с простой предпосылки, а затем дополнительная информация и определение вставляются в существующие предложения, создавая сложные предложения, встроенные в центр.

Впрочем, результаты в конечном счете указали на другую гипотезу, так называемую «гипотезу магического заклинания». «Подобно тому, как магические заклинания пишутся особым стилем, отличающим их от повседневной речи, запутанный стиль юридического языка, кажется, свидетельствует об особом типе авторитета», говорят исследователи.

«В английской культуре, если вы хотите написать какое-то магическое заклинание, люди знают, что способ сделать это состоит в том, чтобы добавить туда много старомодных рифм. Мы считаем, что возможно встраивание в центр сигнализирует о законности таким же образом», — говорит Гибсон.

В этом исследовании исследователи попросили около 200 человек, не являющихся юристами (носителями английского языка, проживающими в Соединенных Штатах), написать два типа текстов. В первой задаче людям было предложено написать законы, запрещающие такие преступления, как вождение в нетрезвом виде, воровство со взломом, поджог и торговля наркотиками. Во втором задании им было предложено написать истории об этих преступлениях.

Чтобы проверить гипотезу о копировании и редактировании, половину участников попросили добавить дополнительную информацию после того, как они написали свой первоначальный закон или историю. Исследователи обнаружили, что все субъекты писали законы с центральными положениями, независимо от того, писали ли они закон сразу, им ли было приказано написать черновик, а затем добавить к нему позже. Когда они писали истории, связанные с этими законами, они писали гораздо более понятным английским языком, независимо от того, приходилось ли им добавлять информацию позже.

При написании законов они много вставляли в центр, независимо от того, приходилось им редактировать их или писать с нуля. И в этом тексте рассказа они не использовали встраивание в центр ни в одном случае.

В другой серии экспериментов примерно 80 участников попросили написать законы, а также описания, объясняющие эти законы гостям из другой страны. В этих опытах участники снова употребляли встраивание центра для собственных законов, но не для описаний этих законов.

Исследователи надеются, что их работа, выявившая конкретные аспекты юридического языка, которые затрудняют его понимание, будет мотивировать законодателей пытаться сделать законы более понятными. Попытки написать юридические документы на более понятном языке относятся, по крайней мере, к 1970-м годам, когда президент США Ричард Никсон провозгласил, что федеральные нормативные акты должны быть написаны «простыми терминами». Однако с тех пор юридический язык изменился очень мало.

«Только недавно мы узнали, что делает юридический язык таким сложным, и поэтому я оптимистично настроен по возможности его изменить», — говорит Гибсон.

Автор: Наталья Мамченко

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