«Мы не министерство выплат», — по мнению главы Минсоцполитики, украинцам стоит меньше полагаться на государство

По словам Оксаны Жолнович, ни одно государство не стремится обеспечить 100% поддержку своего населения.

Воспринимать Министерство социальной политики только как структуру, занимающуюся только соцвыплатами, не стоит. Об этом отметила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, передает «Укринформ».

По ее словам, задача ведомства состоит в плоскости формирования устойчивости каждого человека. То есть, чтобы каждый украинец был самостоятельным.

«Для меня было важно начать изменять философию социальной поддержки и социальной политики. Минсоцполитики – о сопровождении, об услуге, о человекоцентричности. Мы не «министерство выплат», мы – министерство, формирующее человеческую состоятельность и стойкость каждого человека. ... Задача государства – создать условия, чтобы каждый человек чувствовал себя уверенно, самостоятельно, имел возможности для развития», – отметила она.

Жолнович подчеркнула, что ни одно государство в мире не ставит своей целью обеспечить той или иной поддержкой 100% своего населения. Ведь «тогда возникают отношения зависимости».

Такие отношения формировал советский союз. Когда все были бедны, стояли в очереди на жилье, и государство постоянно манипулировало – дать помощь или не дать», – объяснила она.

В этой связи, отметила министерша, важно, чтобы специалисты социальной сферы не просто формально начисляли выплаты, а реально помогали людям. В частности, подбирали подходящий комплекс социальных услуг.

«Если мы говорим о семье, где есть, например, люди с игровой зависимостью, выплата в таком случае точно не поможет. Здесь нужно проводить психологические консультации, искать другую мотивацию к жизни и сопровождать в длительной реабилитации, включая услугу возобновления родственных отношений», – объяснила министерша.

Кроме того, она отметила, что в сентябре в Украине запустят «социальный кейс-менеджмент». Целью которого и будет подбор человеку необходимого комплекса услуг.

«Мы внедряем многие цифровые решения. …В собственном кабинете человек сможет увидеть все виды поддержки, которые мы ему можем предоставить. Необходимо будет кратко пройти опросник для определения проблемы и возможной помощи», – резюмировала Жолнович.

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