Макрон заявил, что арест Павла Дурова в Париже не является политическим

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет никакого политического мотива. По его словам, что арест произошел в рамках продолжающегося судебного расследования.

"Это никак не является политическим решением. Это решение принимают судьи", – написал Макрон в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Франция поддерживает свободу выражения мнений, но в правовом государстве свободы в социальных сетях "реализуются в пределах, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав".

"Именно суды, в условиях полной независимости, должны обеспечивать соблюдение закона", – добавил президент Франции.

Напомним, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.

Кроме того, Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Тем временем председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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