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Будет ли штраф за неуплату арендодателем ежеквартально НДФЛ с дохода от аренды недвижимости физлицу: разъяснение

07:36, 27 августа 2024
Налоговая напоминает, что сумма НДФЛ, уплачиваемая физлицом-арендодателем ежеквартально, не согласована, поэтому ответственность за нарушение сроков уплаты не предусмотрена.
Будет ли штраф за неуплату арендодателем ежеквартально НДФЛ с дохода от аренды недвижимости физлицу: разъяснение
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области сообщает, будет ли штраф за неуплату арендодателем ежеквартально НДФЛ с дохода от аренды недвижимости физлицу.

налогообложение дохода от предоставления недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилой наем (поднайм) осуществляется в соответствии с п. 170.1 ст. 170 разд. IV Налогового кодекса Украины.

Согласно пп. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 НКУ налоговым агентом плательщика налога – арендодателя при начислении дохода от предоставления в аренду объектов недвижимости является арендатор.

В соответствии с пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ, если арендатор является физическим лицом, не являющимся самозанятым лицом, то лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет, есть плательщик налога – арендодатель.

При этом такой арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает налог в бюджет в сроки, установленные НКУ для квартального отчетного (налогового) периода, а именно: в течение 40 календарных дней после последнего дня такого отчетного (налогового) квартала сумма полученного дохода, сумма уплаченного в течение отчетного налогового года налога и налогового обязательства по результатам такого года отражаются в годовой налоговой декларации об имущественном положении и доходах (пп. «а» пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ).

Учитывая то, что сумма налога на доходы физических лиц, уплачиваемая физическим лицом – арендодателем ежеквартально, не согласована (поскольку налоговое обязательство будет считаться согласованным только на основании Декларации), то ответственность за нарушение сроков уплаты не предусмотрена.

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