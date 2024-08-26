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Военного сбора на предметы роскоши не будет, НДС не повышается, а 1% налога из оборота исключили — Гетманцев рассказал детали обновленного законопроекта о повышении налогов

17:09, 26 августа 2024
Расходы будут сокращены и будет проведена очень жесткая и эффективная детенизация.
Военного сбора на предметы роскоши не будет, НДС не повышается, а 1% налога из оборота исключили — Гетманцев рассказал детали обновленного законопроекта о повышении налогов
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В парламентском Комитете по налоговой политике сообщили, что уже готов текст обновленного законопроекта о повышении налогов.

Напомним, ранее Кабмин внес законопроект 11416 о повышении налогов, которым в частности предлагается, что вместо 1,5% по зарплате граждане будут платить 5%.

Итак, сначала информацией о финальной версии правительственного законопроекта, который хотят выносить на Комитет и уже в первые недели сентября в Раду, поделился первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

«Что осталось из старого текста:

– повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

- установление ВЗ для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от МЗП;

- установление ВЗ в размере 1% для ІІІ группы единого налога;

- установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (но изменена редакция);

Из нового, что добавили:

- установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;

– повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%;

- ежемесячная отчетность по НДФЛ» - отметил он, добавив, что «в целом уже что-то гораздо лучше, чем было».

В свою очередь глава налогового Комитета парламента Даниил Гетманцев акцентировал внимание на другом.

«Друзья, учитывая, что оппозиция немного преждевременно обнародовала текст обсуждаемого в Комитете ресурсного законопроекта, подчеркну от себя несколько моментов, чтобы не было измены:

НДС не повышается;

Военный сбор на предметы роскоши убрали;

1% налог с оборота исключили;

таможенную реформу и реформу БЭБ реализуем;

расходы сокращаем и так, производим очень жесткую и эффективную детенизацию» - объяснил Даниил Гетманцев.

«Уважаемый бизнес, надеюсь на то, что и Президент и КМ и депутаты услышали вас и ваши предложения» - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко 

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