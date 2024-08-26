До конца дня станет понятно – в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после обстрелов

Юрий Бойко отметил, что до конца дня Укрэнерго будет понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечиванию.

Сложно ответить, повлияла ли сегодняшняя массированная атака на планы по восстановлению энергосистемы и графики ограничения света. В то же время планы подготовки к зиме придется корректировать. Об этом на брифинге сказал советник Премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

«Пока что трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению», - заявил Бойко.

В то же время он отметил, что при отсутствии обстрелов до конца октября не планировались большие ограничения или в целом отключения, поскольку в этот период ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему.

«Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и соответственно скорректировать планы подготовки к зиме», - добавил Бойко.

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