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Как подать документы для оформления субсидии или льготы онлайн: алгоритм действий

22:54, 26 августа 2024
Для подачи документов для оформления субсидии или льготы онлайн нужно сделать несколько шагов.
Как подать документы для оформления субсидии или льготы онлайн: алгоритм действий
Фото: 24tv.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как подать документы для оформления субсидии или льготы онлайн.

Подать заявление о назначении жилищной субсидии или льготы можно онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В разделе «Коммуникации по ПФУ» нажмите пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу», выберите «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии».

Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы:

- паспорт заявителя;

- идентификационный номер;

- другие необходимые документы.

При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:

- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

- формат файла: JPG, JPEG, PDF;

- документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

- скан-копии производятся из оригиналов документов;

- скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;

- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».

Состояние обработки заявления на назначение субсидии можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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