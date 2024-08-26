АП ВАКС приговорила экс-нардепа Руслана Сольвара к трем годам лишения свободы

Экс-нардепа обвиняли в том, что он незаконно получил более 360 тысяч грн компенсации из госбюджета за аренду номера в гостинице «Киев».

В понедельник, 26 августа, Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора на приговор ВАКС от 14 июня 2021 года, которым народного депутата Украины VIII созыва признано невиновным в незаконном получении компенсации на расходы за аренду номера в гостинице «Киев». Как пишут в Transparency International Ukraine, речь идет о Руслане Сольваре.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и постановил новый приговор, которым бывший нардеп признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Согласно приговору, лицу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на 1 год и со штрафом в размере 8 500 гривен.

Определение апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

В САП отмечают, что во второй раз суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор. Так, 22 сентября 2022 года Апелляционная палата ВАКС вынесла обвинительный приговор в отношении указанного лица. Однако Объединенная палата Верховного Суда отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.

Как сообщали в САП и НАБУ, в рамках досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, которые свидетельствуют о совершении нардепом уголовного преступления.

«Народный депутат скрыл получение по наследству квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета было незаконно уплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций», - отмечают в САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.