АП ВАКС засудила екснардепа Руслана Сольвара до трьох років позбавлення волі

Екснардепа обвинувачували в тому, що він незаконно отримав понад 360 тисяч грн компенсації з держбюджету за оренду номера в готелі «Київ».

У понеділок, 26 серпня, Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора на вирок ВАКС від 14 червня 2021 року, яким народного депутата України VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ». Як пишуть у Transparency International Ukraine, мова йде про Руслана Сольвара.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП та постановив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до вироку, особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8 500 гривень.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

У САП зауважують, що це вдруге суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок. Так, 22 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС постановила обвинувальний вирок стосовно вказаної особи. Однак, Об’єднана палата Верховного Суду скасувала це рішення та скерувала справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомляли у САП та НАБУ, у межах досудового розслідування було зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення нардепом кримінального правопорушення.

«Народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій», - зауважують у САП.

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