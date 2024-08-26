Практика судів
  1. Суд інфо
  2. / В Україні

АП ВАКС засудила екснардепа Руслана Сольвара до трьох років позбавлення волі

16:28, 26 серпня 2024
Екснардепа обвинувачували в тому, що він незаконно отримав понад 360 тисяч грн компенсації з держбюджету за оренду номера в готелі «Київ».
АП ВАКС засудила екснардепа Руслана Сольвара до трьох років позбавлення волі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 26 серпня, Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора на вирок ВАКС від 14 червня 2021 року, яким народного депутата України VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ». Як пишуть у Transparency International Ukraine, мова йде про Руслана Сольвара.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП та постановив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до вироку, особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8 500 гривень.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

У САП зауважують, що це вдруге суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок. Так, 22 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС постановила обвинувальний вирок стосовно вказаної особи. Однак, Об’єднана палата Верховного Суду скасувала це рішення та скерувала справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомляли у САП та НАБУ, у межах досудового розслідування було зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення нардепом кримінального правопорушення.  

«Народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій», - зауважують у САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військового збору на предмети розкоші не буде, ПДВ не підвищується, а 1% податку з обороту виключили — Гетманцев розповів деталі оновленого законопроекту про підвищення податків

Видатки будуть скорочені і буде проведено дуже жорстка та ефективна детінізація.

Потерпіла та її адвокат не отримали копій вироку — Верховний Суд скасував ухвалу про відмову в поновленні строку на апеляційне оскарження

Верховний Суд зазначив, що якщо під час проголошення вироку потерпіла та її представник були відсутніми, а матеріали провадження не містять даних щодо отримання ними копій, то це не може бути перешкодою в реалізації права на оскарження.

Ухвала про відмову повернути майно, яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, закритому слідчим, може бути оскаржена — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що ухвала суду, за якою вирішено питання про долю речових доказів і документів після закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, може бути оскаржена як у апеляційному, так і у касаційному порядку.

Верховний Суд скасував окрему ухвалу АП ВАКС, яка звернула увагу керівника САП та директора НАБУ на контроль за дотриманням прокурорами та детективами норм КПК

На переконання колегії суддів Касаційного кримінального суду окрема ухвала Апеляційної палати ВАКС є передчасною.

Для греблі Київської ГЕС загроз немає , — керівник ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО заявили, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду