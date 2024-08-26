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Вимагав хабар за оформлення дозволу на розміщення об’єктів торгівлі: на Черкащині викрили посадовця

22:36, 26 серпня 2024
Правоохоронці викрили на хабарі спеціаліста відділу однієї з міських рад.
Вимагав хабар за оформлення дозволу на розміщення об’єктів торгівлі: на Черкащині викрили посадовця
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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру посадовцю однієї із міських рад Уманського району за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 40-річний чоловік працюючи на посаді радника міського голови та спеціаліста відділу однієї  з міських рад, при зверненні до нього з питання оформлення дозволу на розміщення тимчасових об'єктів торгівлі повідомив, що такі документи можливо отримати лише в разі сплати йому винагороди, за яку він вплине на своє керівництво для безперешкодної роботи точок продажу товарів.

У ході досудового розслідування правоохоронцями задокументовано одержання правопорушником 200 доларів США як першої частини із числа попередньо домовлених коштів, а після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 400 доларів США підозрюваного затримано.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі триває досудове розслідування.

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