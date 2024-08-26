У Київській ОВА повідомили, коли відновлять проїзд дамбою Київської ГЕС

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що на дамбі немає суттєвих пошкоджень.

Фото: Укргідроенерго

Проїзд дамбою Київської ГЕС зможуть відновити вже сьогодні, 26 серпня. Там немає значних ушкоджень. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Проїзд дамбою Київської ГЕС відкриється близько 16:00, якщо не буде додаткових повітряних тривог і атак", - сказав він в ефірітелемарафону.

Кравченко розповів, що побував на усіх місцях, які пошкодила рф 26 серпня, та запевнив, що всі пошкодження можна ліквідувати та все відновити. Тож зараз на місці працюють всі рятувальні служби, які ремонтують дамбу.

Коментуючи ситуацію із енергопостачанням в області, Руслан Кравченко повідомив, що енергетики працюють над усуненням проблем і відновленням поставок е/е в повному обсязі.

"Поступово підключатимемо всіх абонентів. Робота триває з ранку, і вона не закінчиться, доки кожен громадянин не буде з електроенергією", - додав начальник ОВА.

Раніше повідомлялося, що на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти.

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