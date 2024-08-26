На Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти, – начальник КОВА Кравченко

Повітряна тривога у області триває вже 10 годин.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що в області пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

Як пишуть в ОВА, повітряна тривога у області триває вже 10 годин.

«Продовжуємо ліквідовувати наслідки ворожої масованої атаки. Станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка – у дівчинки подряпина стегна», - сказано у повідомленні.

Крім цього, за словами Руслана Кравченка, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області.

«Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу», - додали там.

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