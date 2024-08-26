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На Киевщине повреждено два энергетических объекта, – начальник КОВА Кравченко

13:38, 26 августа 2024
Воздушная тревога в области длится уже 10 часов.
На Киевщине повреждено два энергетических объекта, – начальник КОВА Кравченко
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Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в области повреждены два энергетических объекта. 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых враждебных целей. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складские помещения, гаражи, три авто.

Как пишут в ОВА, воздушная тревога в области длится уже 10 часов.

«Продолжаем ликвидировать последствия вражеской массированной атаки. По состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях региона. Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена ​​в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно у матери черепно-мозговая травма. Ребенок выпал из детской коляски – у девочки царапина бедра», - говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам Руслана Кравченко, ликвидируются возгорание травяного настила в двух районах области.

«Последствия вражеской атаки фиксируются во всех районах Киевщины. Все оперативные группы продолжают свою работу», – добавили там.

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