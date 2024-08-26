Для плотины Киевской ГЭС угроз нет, – руководитель ЦПД СНБО

В ЦПД СНБО заявили, что разрушить дамбу Киевской ГЭС ракетами невозможно.

Пока угроз относительно Киевской ГЭС нет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Что касается плотины Киевской ГЭС – угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не больше», - отметил он.

Следует отметить, что начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что в результате вражеской атаки на Киевщине повреждены два энергетических объекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.