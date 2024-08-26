Для греблі Київської ГЕС загроз немає , — керівник ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО заявили, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо.

Наразі загроз стосовно Київської ГЕС немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше» - зазначив він.

Слід зауважити, що начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти.

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