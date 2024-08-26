Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Для греблі Київської ГЕС загроз немає , — керівник ЦПД РНБО

13:34, 26 серпня 2024
У ЦПД РНБО заявили, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо.
Для греблі Київської ГЕС загроз немає , — керівник ЦПД РНБО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наразі загроз стосовно Київської ГЕС немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше» - зазначив він.

Слід зауважити, що начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для греблі Київської ГЕС загроз немає , — керівник ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО заявили, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо.

Кабмін вніс законопроект про заборону сайтів та месенджерів, на які накладуть санкції

Як вказує Уряд, для невідкладного реагування на потенційні загрози потрібно ввести санкцію у виді заборони доступу до веб-сторінок, веб-сайтів, інших веб-ресурсів, електронних комунікаційних мереж і систем.

Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до закону про Збройні Сили України

Передбачені зміни до закону про Збройні Сили шляхом включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Відносини між ВККС та ГРД стрімко погіршуються: в Комісії вважають, що ГРД намагається впливати на діяльність ВККС

Криза у відносинах між ВККС та Громадською радою доброчесності поглиблюється, а попереду ще конкурс на посади суддів апеляційних судів.

ТЦК повинен долучити до протоколу докази, які підтверджують факт порушення обліку, і перевірити дані в інших реєстрах – суд

Чоловік встановив, що про нього немає даних в «Оберіг», хоча він стояв на обліку, пішов у ТЦК і отримав штраф 17 тисяч грн – суд скасував постанову ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду