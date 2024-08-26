У Харкові затримали інформатора фсб, який намагався «злити» окупантам позиції ЗРК Patriot

Зловмисник намагався виявити і передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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У Харкові правоохоронці затримали інформатора фсб, який шпигував за українськими військами. Про це повідомила пресслжба СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, насамперед зловмисник намагався виявити і передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які захищають повітряний простір прифронтового міста.

Крім того, фігурант «полював» на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

«У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти планували здійснити по них повітряний удар із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

За даними слідства, затриманим інформатором рф виявився місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини», - повідомили у СБУ.

Для виконання ворожого завдання фігурант об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано фіксував місця дислокацій українських захисників.

Після розвідувальних вилазок він позначав потенційні цілі на гугл-картах, робив їх детальний опис та месенджером пересилав своєму російському куратору.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України). Його взято під варту без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

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