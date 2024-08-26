В Харькове задержан информатор фсб, который пытался «слить» оккупантам позиции ЗРК Patriot

Злоумышленник пытался обнаружить и передать оккупантам координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В Харькове правоохранители задержали информатора фсб, который шпионил за украинскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, в первую очередь злоумышленник пытался выявить и передать оккупантам координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, защищающих воздушное пространство прифронтового города.

Кроме того, фигурант охотился на локации фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

«В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты планировали совершить по ним воздушный удар с применением управляемых авиабомб и ракетного вооружения.

По данным следствия, задержанным информатором рф оказался местный водитель одной из сетей продуктовых магазинов Харьковщины», - сообщили в СБУ.

Для выполнения враждебной задачи фигурант объезжал город под видом грузовых перевозок на служебном автомобиле и скрыто фиксировал места дислокаций украинских защитников.

После разведывательных вылазок он обозначал потенциальные цели на гугл-картах, делал их подробное описание и мессенджером пересылал своему русскому куратору.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины). Он взят под стражу без права внесения залога. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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