Россияне запустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни шахедов, –Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что «путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно».

Враг запустил по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни «шахедов». Это был один из самых больших ударов – комбинированный. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара. Это был один из самых больших ударов – комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни «шахедов». И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых – всем оказывается необходимая помощь», – отметил Президент.

Владимир Зеленский сообщил, что повреждения получила энергетика – идут восстановительные работы.

«Много повреждений в энергетике. Но всюду, где есть отключения электричества, уже идут восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество – вернем», – добавил Президент.

«Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир позволяет ему делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда россия использует и собственное оружие всех типов, и «шахеды», и баллистику из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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