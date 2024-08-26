Росіяни запустили по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів, –Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що «путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло».

Ворог запустив по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога», - зазначив Президент.

Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджень зазнала енергетика – тривають відновлювальні роботи.

«Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо», - додав Президент.

«путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення», - наголосив Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.