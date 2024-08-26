Практика судів
  1. В Україні

Росіяни запустили по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів, –Зеленський

13:05, 26 серпня 2024
Президент Володимир Зеленський сказав, що «путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло».
Росіяни запустили по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів, –Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ворог запустив по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога», - зазначив Президент.

Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджень зазнала енергетика – тривають відновлювальні роботи.

«Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику – повернемо», - додав Президент.

«путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення», - наголосив Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для греблі Київської ГЕС загроз немає , — керівник ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО заявили, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо.

Кабмін вніс законопроект про заборону сайтів та месенджерів, на які накладуть санкції

Як вказує Уряд, для невідкладного реагування на потенційні загрози потрібно ввести санкцію у виді заборони доступу до веб-сторінок, веб-сайтів, інших веб-ресурсів, електронних комунікаційних мереж і систем.

Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до закону про Збройні Сили України

Передбачені зміни до закону про Збройні Сили шляхом включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Відносини між ВККС та ГРД стрімко погіршуються: в Комісії вважають, що ГРД намагається впливати на діяльність ВККС

Криза у відносинах між ВККС та Громадською радою доброчесності поглиблюється, а попереду ще конкурс на посади суддів апеляційних судів.

ТЦК повинен долучити до протоколу докази, які підтверджують факт порушення обліку, і перевірити дані в інших реєстрах – суд

Чоловік встановив, що про нього немає даних в «Оберіг», хоча він стояв на обліку, пішов у ТЦК і отримав штраф 17 тисяч грн – суд скасував постанову ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду