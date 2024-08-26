В Киевской ОВА сообщили, когда возобновят проезд по дамбе Киевской ГЭС

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что на дамбе нет существенных повреждений.

Проезд по дамбе Киевской ГЭС смогут возобновить уже сегодня, 26 августа. Там нет серьезных повреждений. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Проезд по дамбе Киевской ГЭС откроется около 16:00, если не будет дополнительных воздушных тревог и атак", - сказал он в эфире телемарафона.

Кравченко рассказал, что побывал на всех местах, которые повредили РФ 26 августа, и заверил, что все повреждения можно ликвидировать и восстановить. Сейчас на месте работают все спасательные службы, которые ремонтируют дамбу.

Комментируя ситуацию с энергоснабжением в области, Руслан Кравченко сообщил, что энергетики работают над устранением проблем и возобновлением поставок э/э в полном объеме.

"Постепенно будем подключать всех абонентов. Работа продолжается с утра и она не закончится, пока каждый гражданин не будет с электроэнергией", - добавил начальник ОВА.

Ранее сообщалось, что в Киевской области повреждены два энергетических объекта.

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