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Землю накроет магнитная буря, которая продлится два дня

22:18, 26 августа 2024
27 августа планету покроет магнитная буря.
Землю накроет магнитная буря, которая продлится два дня
Фото: finances.in.ua
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Во вторник, 27 августа, Землю покроет магнитная буря. Об этом сообщил портал Мeteoagent.

Мощность магнитной бури составит 4 по К-индексу.

Кроме того, магнитная буря ожидается и в среду, 28 июля, – показатель 4. То есть это магнитные возбуждения средней интенсивности.

Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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