Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины

16:12, 26 августа 2024
Указ вступает в силу дня опубликования.
Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание Герой Украины. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Указ 596/2024 «Об одноразовой адресной помощи лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка» обнародован на сайте Офиса Президента.

В документе сказано:

  1. Внести до Статуту звання Герой України, затвердженого Указом Президента України від 2 грудня 2002 року № 1114/2002 «Про звання Герой України» (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2019 року № 92/2019 та від 12 травня 2023 року № 274/2023), зміну, доповнивши його розділом VI такого змісту:

«VI. Надання одноразової адресної допомоги (житла) особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку

  1. Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

  1. Особам, визначеним у пункті 28 цього Статуту, надається одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, розвідувальних органів України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, у яких вони проходять або проходили службу.».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Потерпевшая и ее адвокат не получили копий приговора — Верховный Суд отменил определение об отказе в возобновлении срока на апелляционное обжалование

Верховный Суд отметил, что если во время вынесения приговора потерпевшая и ее представитель отсутствовали, а материалы производства не содержат данных о получении ими копий, то это не может быть препятствием в реализации права на обжалование.

Определение об отказе вернуть имущество, признанное вещественным доказательством в уголовном производстве, закрытом следователем, может быть обжаловано — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что определение суда, по которому решен вопрос о судьбе доказательств и документов после закрытия уголовного производства следователем или прокурором может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке.

Верховный Суд отменил отдельное определение АП ВАКС, обратившей внимание руководителя САП и директора НАБУ на контроль за соблюдением прокурорами и детективами норм УПК

По убеждению коллегии судей Кассационного уголовного суда отдельное определение Апелляционной палаты ВАКС преждевременно.

Для плотины Киевской ГЭС угроз нет, – руководитель ЦПД СНБО

В ЦПД СНБО заявили, что разрушить дамбу Киевской ГЭС ракетами невозможно.

Кабмин внес законопроект о запрете сайтов и мессенджеров, на которые наложат санкции

Как указывает Правительство, для немедленного реагирования на потенциальные угрозы нужно ввести санкцию в виде запрета доступа к веб-страницам, веб-сайтам, другим веб-ресурсам, электронным коммуникационным сетям и системам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду