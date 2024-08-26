Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание Герой Украины. Он вступает в силу со дня его опубликования.
Указ 596/2024 «Об одноразовой адресной помощи лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка» обнародован на сайте Офиса Президента.
В документе сказано:
«VI. Надання одноразової адресної допомоги (житла) особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку
У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
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