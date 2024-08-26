Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины

Указ вступает в силу дня опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание Герой Украины. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Указ 596/2024 «Об одноразовой адресной помощи лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка» обнародован на сайте Офиса Президента.

В документе сказано:

Внести до Статуту звання Герой України, затвердженого Указом Президента України від 2 грудня 2002 року № 1114/2002 «Про звання Герой України» (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2019 року № 92/2019 та від 12 травня 2023 року № 274/2023), зміну, доповнивши його розділом VI такого змісту:

«VI. Надання одноразової адресної допомоги (житла) особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку

Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Особам, визначеним у пункті 28 цього Статуту, надається одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, розвідувальних органів України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, у яких вони проходять або проходили службу.».

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