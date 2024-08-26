Володимир Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Указ 596/2024 «Про одноразову адресну допомогу особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку» оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Відповідним указом внесли зміни до Статуту звання Герой України. Дані зміни передбачають надання одноразової адресної допомоги (житла) особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Особам, визначеним у пункті 28 цього Статуту, надається одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, розвідувальних органів України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, у яких вони проходять або проходили службу.

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