Потерпевшая и ее адвокат не получили копий приговора — Верховный Суд отменил определение об отказе в возобновлении срока на апелляционное обжалование

Верховный Суд отметил, что если во время вынесения приговора потерпевшая и ее представитель отсутствовали, а материалы производства не содержат данных о получении ими копий, то это не может быть препятствием в реализации права на обжалование.

Если при оглашении приговора местного суда потерпевшая и его представитель отсутствовали, а материалы производства не содержат данных о получении ими копий этого решения, то это не может быть препятствием в реализации такими лицами их права на обжалование этого судебного решения. Постановляя определение об отказе в возобновлении срока на апелляционное обжалование, апелляционный суд дал ненадлежащую и ошибочную оценку доводам, изложенным ходатайстве представителя потерпевшей, относительно уважительности причин его пропуска. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 1 мая 2024 года по делу 205/4687/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 286 КК.

Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання представника потерпілої про поновлення строку апеляційного оскарження вироку місцевого суду від 17.05.2023.

У касаційній скарзі представник потерпілої стверджує про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження, оскільки вирок місцевого суду на його адресу та адресу потерпілої не надсилався, про його зміст та мотивування дізнався лише 05.08.2023 із даних системи «Судова влада», і 10.08.2023 звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС вказує, що суд апеляційної інстанції, постановляючи ухвалу про відмову в поновленні строку на апеляційне оскарження, надав неналежну та помилкову оцінку доводам, викладеним у клопотанні представника потерпілої щодо поважності причин його пропуску, з огляду на таке.

Приймаючи рішення про відмову у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та повернення апеляційної скарги представника потерпілого, апеляційний суд виходив із того, що в клопотанні не наведено обґрунтованих доводів, які б свідчили про наявність поважних причин та які б перешкодили потерпілій стороні вчасно звернутися з апеляційною скаргою.

При цьому, суд мотивував своє рішення тим, що проголошення повного тексту вироку місцевого суду 17.05.2023 року відбулося за участю усіх сторін, у тому числі при його проголошенні були присутні як потерпіла, так і її представник, а отже, останнім днем визначеного законом строку на оскарження є 16.06.2023.

Крім того, суд апеляційної інстанції у своєму рішенні зазначив, що за приписами ч. 6 ст. 376 КПК суд першої інстанції не має обов’язку вручення копії вироку потерпілому чи його представнику.

ККС встановив, що як убачається з матеріалів кримінального провадження, а саме журналу судового засідання від 17.05.2023 та звукозапису до нього, під час проголошення вироку місцевого суду був присутній лише засуджений, потерпіла та її представник були відсутніми, а отже їм, як учасникам кримінального провадження, які не були присутніми в судовому засіданні, відповідно до вимог ч. 7 ст. 376 КПК не пізніше наступного дня після ухвалення, мала бути надіслана копія судового рішення.

Про вищенаведене вказував представник потерпілої в обґрунтуванні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, копія вироку місцевого суду потерпілій та її представнику судом не надсилалась.

Автор: Наталя Мамченко

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