Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа

Рафаэль Гросси отметил, что после усиления военной активности вблизи Курской АЭС «внимательно следил за развитием событий на месте, особенно вокруг станции».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 27 августа, приедет с визитом в Курскую атомную электростанцию.

"Безопасность всех атомных электростанций является центральным и фундаментальным вопросом для МАГАТЭ", - заявил Гросси.

По его словам, он следил за развитием событий в Курской области, в частности возле АЭС. Но подчеркнул, что безопасность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должна быть под угрозой.

"Важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, лично увидел ситуацию и обсудил возможности дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и защищенности на АЭС", - добавил гендиректор.

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