Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 27 августа, приедет с визитом в Курскую атомную электростанцию.
"Безопасность всех атомных электростанций является центральным и фундаментальным вопросом для МАГАТЭ", - заявил Гросси.
По его словам, он следил за развитием событий в Курской области, в частности возле АЭС. Но подчеркнул, что безопасность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должна быть под угрозой.
"Важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, лично увидел ситуацию и обсудил возможности дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и защищенности на АЭС", - добавил гендиректор.
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