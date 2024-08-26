Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Курську АЕС 27 серпня

Рафаель Гроссі зазначив, що після посилення військової активності поблизу Курської АЕС «уважно стежив за розвитком подій на місці, особливо навколо станції».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 27 серпня, приїде із візитом до Курської атомної електростанції.

"Безпека всіх атомних електростанцій є центральним та фундаментальним питанням для МАГАТЕ", - заявив Гроссі.

За його словами, він стежив за розвитком подій у Курській області, зокрема, біля АЕС. Та наголосив, що безпека ядерних об’єктів за жодних обставин не повинні бути під загрозою.

"Важливо, щоб завтра, коли я прибуду на станцію, я особисто побачив ситуацію й обговорив можливості подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та захищеності на АЕС", - додав гендиректор.

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