Особа може відмовитися від договору страхування без пояснення причин: назвали деякі нюанси

Міністерство юстиції України нагадало, що особа протягом 30 днів з дня укладення договору страхування має право відмовитися від нього без пояснення причин.
Це передбачено статтею 107 Закону України «Про страхування». Право на відмову повинно бути закріплене й умовами самого договору страхування.
Право на відмову від договору страхування – одне із ключових для захисту твоїх прав під час користування страховими послугами. Воно надає більше контролю та гнучкості у виборі страхових продуктів чи послуг.
Варто звернути увагу, що при укладенні договорів страхування життя право на відмову зберігається за страхувальником протягом 45 днів з дня укладення договору страхування або отримання страхового свідоцтва (поліса).
Якщо ви вирішили відмовитися від договору страхування, повідомте страхову компанію про свій намір у письмовій чи електронній формі.
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