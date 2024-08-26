Особа може відмовитися від договору страхування без пояснення причин: назвали деякі нюанси

У Мін’юсті також повідомили, коли не можна відмовитися від договору страхування.

Міністерство юстиції України нагадало, що особа протягом 30 днів з дня укладення договору страхування має право відмовитися від нього без пояснення причин.

Це передбачено статтею 107 Закону України «Про страхування». Право на відмову повинно бути закріплене й умовами самого договору страхування.

Право на відмову від договору страхування – одне із ключових для захисту твоїх прав під час користування страховими послугами. Воно надає більше контролю та гнучкості у виборі страхових продуктів чи послуг.

Коли не можна відмовитися від договору страхування?

Укладений договір страхування діє менше ніж 30 днів. Було повідомлено про настання події, що має ознаки страхового випадку, за цим договором страхування.

Варто звернути увагу, що при укладенні договорів страхування життя право на відмову зберігається за страхувальником протягом 45 днів з дня укладення договору страхування або отримання страхового свідоцтва (поліса).

Що потрібно зробити аби відмовитися від договору страхування?

Якщо ви вирішили відмовитися від договору страхування, повідомте страхову компанію про свій намір у письмовій чи електронній формі.

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