Для ефективного збору податків в Україні введуть Єдиний державний реєстр адрес

У Мінвідновлення заявили, що Єдиний державний реєстр адрес підвищить ефективність адміністрування податків на нерухоме майно.

Фото: mtu.gov.ua

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що впровадження Єдиного державного реєстру адрес сприятиме наповненню місцевих бюджетів та забезпечить більш ефективне управління ресурсами на місцевому рівні.

Зазначається, що в рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року, схваленої розпорядженням Уряду наприкінці минулого року, протягом 2024-2025 років органи місцевого самоврядування мають провести інвентаризацію об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

«Це необхідно для верифікації новоствореного Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА). Який крім іншого стане й оновленою базою обʼєктів нерухомості та земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню. Адже в наповненні місцевих бюджетів одним із найбільш вагомих джерел доходів є податки на нерухоме майно. Саме тому органи місцевого самоврядування також зацікавлені в точній та актуальній інформації про такі обʼєкти.

Єдиний державний реєстр адрес підвищить ефективність адміністрування податків на нерухоме майно, допоможе уникнути можливих невідповідностей у базах даних та забезпечить прозорість і справедливість у нарахуванні податків», - сказано у повідомленні.

У відомстві наголошують, що близько однієї тисячі громад вже пройшли теоретичне та практичне навчання роботі з ЄДРА і починають верифікацію адрес.

Найкращі результати роботи показали фахівці з Сум, які вже верифікували 94% адрес, та Ніжина Чернігівської області — 90%. А серед громад найбільш результативною є Локачинська тергромада Волинської області, в якій верифіковано вже 95% адрес.

Також у відомстві додають, що впровадження Єдиного державного реєстру адрес сприятиме наповненню місцевих бюджетів та забезпечить більш ефективне управління ресурсами на місцевому рівні, що відповідає завданням Національної стратегії доходів до 2030 року.

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