Для эффективного сбора налогов в Украине будет введен Единый государственный реестр адресов

В Минвосстановления заявили, что Единый государственный реестр адресов повысит эффективность администрирования налогов на недвижимое имущество.

Фото: mtu.gov.ua

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что внедрение Единого государственного реестра адресов будет способствовать наполнению местных бюджетов и обеспечит более эффективное управление ресурсами на местном уровне.

В рамках реализации Национальной стратегии доходов до 2030 года, одобренной распоряжением Правительства в конце прошлого года, в течение 2024-2025 годов органы местного самоуправления должны провести инвентаризацию объектов недвижимого имущества и земельных участков.

«Это необходимо для верификации новосозданного Единого государственного реестра адресов (ЕГРА). Который помимо прочего станет и обновленной базой объектов недвижимости и подлежащих налогообложению земельных участков. Ведь в наполнении местных бюджетов одним из наиболее значимых источников доходов являются налоги на недвижимое имущество. Поэтому органы местного самоуправления также заинтересованы в точной и актуальной информации о таких объектах.

Единый государственный реестр адресов повысит эффективность администрирования налогов на недвижимое имущество, поможет избежать возможных несоответствий в базах данных и обеспечит прозрачность и справедливость в начислении налогов», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что около тысячи общин уже прошли теоретическое и практическое обучение работе с ЕГРА и начинают верификацию адресов.

Лучшие результаты работы показали специалисты из Сум, которые уже верифицировали 94% адресов, и Нежина Черниговской области – 90%. А среди общин наиболее результативна Локачинская теробщина Волынской области, в которой верифицировано уже 95% адресов.

Также в ведомстве добавляют, что введение Единого государственного реестра адресов будет способствовать наполнению местных бюджетов и обеспечит более эффективное управление ресурсами на местном уровне, что отвечает задачам Национальной стратегии доходов до 2030 года.

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