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Незаконно уволил работника: в Хмельницкой области бывший чиновник возместил в бюджет более 150 тысяч

10:12, 27 августа 2024
Председатель райсовета вне своих полномочий принял решение об увольнении директора коммунального предприятия.
Незаконно уволил работника: в Хмельницкой области бывший чиновник возместил в бюджет более 150 тысяч
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В Хмельницкой области за незаконное увольнение работника бывшего чиновника обязали возместить в бюджет общины более 150 тысяч гривен.

Установлено, что председатель районного совета вне своих полномочий принял решение об увольнении директора коммунального предприятия. Этот вопрос мог решаться исключительно на сессии районного совета.

Суд возобновил работника на работе с выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула в сумме 153 тыс. грн.

Выплаченные из бюджета общины средства возмещены в казну бывшим должностным лицом, виновным в незаконном увольнении.

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