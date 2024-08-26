Определение об отказе вернуть имущество, признанное вещественным доказательством в уголовном производстве, закрытом следователем, может быть обжаловано — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что определение суда, по которому решен вопрос о судьбе доказательств и документов после закрытия уголовного производства следователем или прокурором может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке.

Определение суда, вынесенное из ч. 9 в. 100 УПК после закрытия уголовного производства следователем или прокурором, по которому решен вопрос о судьбе доказательств и документов, подлежит обжалованию как в апелляционном, так и в кассационном порядке. На этом акцентировал внимание в постановлении от 21 мая 2024 Кассационный уголовный суд по делу 932/5463/23.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката в интересах владелицы имущества, поданного в порядке ч. 9 ст. 100 УПК, о возвращении последнему и/или ее представителю, здания, признанного вещественным доказательством в уголовном производстве.

Апелляционный суд закрыл апелляционное производство по ч. 4 ст. 399 УПК, поскольку это определение не подлежит апелляционному обжалованию.

В кассационной жалобе представитель владелицы имущества утверждает, что суд апелляционной инстанции пришел к ошибочному выводу о том, что определение суда первой инстанции, вынесенное в порядке ч. 9 ст. 100 УПК, которой отказано в удовлетворении ходатайства о возврате имущества, после закрытия уголовного производства, в котором это имущество было изъято, не подлежит пересмотру в апелляционном порядке.

Позиция Верховного Суда

Отменено определение апелляционного суда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС указывает, что апелляционный суд пришел к ошибочному выводу о том, что определение местного суда, вынесенное на основании ч. 9 ст. 100 УПК, по ходатайству лица о возвращении имущества, признанном вещественным доказательством в уголовном производстве, закрытом следователем, не может быть обжалована в апелляционном порядке, учитывая такое.

Из материалов указанного уголовного производства усматривается, что в рамках осуществления досудебного расследования уголовного производства, сведения о котором внесены в ЕРДР, постановлением следователя имущество, а именно: недостроенный дом и земельный участок признаны вещественными доказательствами.

Согласно ответному письму на ходатайство адвоката за подписью следователя указано, что уголовное производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК закрыто.

КУС отмечает, что в заключении по применению нормы, предусмотренной ч. 9 ст. 100 УПК, во взаимосвязи с нормами, предусмотренными статьями 171–174 УПК, сформулированном в постановлении ОП КУС от 15.04.2024 по делу No 554/2506/22 (кассационное производство 51-4350кмо23) указано, что постановление ч. 9 ст. 100 УПК после закрытия уголовного производства следователем или прокурором, по которому решен вопрос о судьбе доказательств и документов, может быть обжаловано как в апелляционном, так и в кассационном порядке.

Автор: Наталья Мамченко

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