Незаконно звільнив працівника: на Хмельниччині колишній посадовець відшкодував до бюджету понад 150 тисяч

Голова райради поза межами своїх повноважень прийняв рішення про звільнення директора комунального підприємства.

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На Хмельниччині за незаконне звільнення працівника колишнього посадовця зобов'язали відшкодувати до бюджету громади понад 150 тисяч гривень.

Встановлено, що голова районної ради поза межами своїх повноважень прийняв рішення про звільнення директора комунального підприємства. Це питання могло вирішуватись виключно на сесії районної ради.

Суд поновив працівника на роботі з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу в сумі 153 тисячі гривень.

Наразі виплачені з бюджету громади кошти відшкодовано у казну колишнім посадовцем, винним у незаконному звільненні.

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