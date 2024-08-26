Лицо может отказаться от договора страхования без объяснения причин: назвали некоторые нюансы

В Минюсте также сообщили, когда нельзя отказаться от договора страхования.

Министерство юстиции Украины напомнило, что лицо в течение 30 дней со дня заключения договора страхования имеет право отказаться от него без объяснения причин.

Это предусмотрено статьей 107 Закона Украины «О страховании». Право на отказ обязано быть закреплено и условиями самого контракта страхования.

Право на отказ от договора страхования – одно из ключевых для защиты прав при пользовании страховыми услугами. Оно обеспечивает больше контроля и гибкости в выборе страховых продуктов или услуг.

Когда нельзя отказаться от договора страхования?

Заключенный договор страхования действует менее 30 дней. Было уведомлено о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по настоящему договору страхования.

Нужно обратить внимание, что при заключении договоров страхования жизни право на отказ сохраняется за страхователем в течение 45 дней со дня заключения договора страхования или получения страхового свидетельства (полиса).

Что нужно сделать, чтобы отказаться от договора страхования?

Если вы решили отказаться от договора страхования, сообщите страховой компании о своем намерении в письменной или электронной форме.

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