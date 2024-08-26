Лицо может отказаться от договора страхования без объяснения причин: назвали некоторые нюансы

Министерство юстиции Украины напомнило, что лицо в течение 30 дней со дня заключения договора страхования имеет право отказаться от него без объяснения причин.
Это предусмотрено статьей 107 Закона Украины «О страховании». Право на отказ обязано быть закреплено и условиями самого контракта страхования.
Право на отказ от договора страхования – одно из ключевых для защиты прав при пользовании страховыми услугами. Оно обеспечивает больше контроля и гибкости в выборе страховых продуктов или услуг.
Нужно обратить внимание, что при заключении договоров страхования жизни право на отказ сохраняется за страхователем в течение 45 дней со дня заключения договора страхования или получения страхового свидетельства (полиса).
Если вы решили отказаться от договора страхования, сообщите страховой компании о своем намерении в письменной или электронной форме.
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