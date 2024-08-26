Требовала взятку за оформление разрешения на размещение объектов торговли: в Черкасской области разоблачили чиновника

Правоохранители разоблачили на взятке специалиста отдела одного из городских советов.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу одного из городских советов Уманского района по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 40-летний мужчина, работая в должности советника городского головы и специалиста отдела одного из городских советов, при обращении к нему по вопросу оформления разрешения на размещение временных объектов торговли сообщил, что такие документы можно получить только в случае уплаты ему вознаграждение, за которое он повлияет на свое руководство для беспрепятственной работы точек продажи товаров.

В ходе досудебного расследования стражами порядка задокументировано получение правонарушителем 200 долларов США как первой части из числа предварительно договоренных средств, а после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 400 долларов США подозреваемый был задержан.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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