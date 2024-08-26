До кінця дня стане зрозуміло – в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після обстрілів

Юрій Бойко зазначив, що до кінця дня Укренерго буде розуміти ситуацію, і оперативно будуть відкориговані зусилля з енергозабезпечення.

Наразі складно відповісти, чи вплинула сьогоднішня масована атака на плани з відновлення енергосистеми та графіки обмеження світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. Про це на брифінгу сказав радник Прем'єр-міністра України, член Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

«Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення», - заявив Бойко.

Водночас він зауважив, що за відсутності обстрілів до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення, оскільки в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.

«Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими», - додав Бойко.

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