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Військового збору на предмети розкоші не буде, ПДВ не підвищується, а 1% податку з обороту виключили — Гетманцев розповів деталі оновленого законопроекту про підвищення податків

17:09, 26 серпня 2024
Видатки будуть скорочені і буде проведено дуже жорстка та ефективна детінізація.
Військового збору на предмети розкоші не буде, ПДВ не підвищується, а 1% податку з обороту виключили — Гетманцев розповів деталі оновленого законопроекту про підвищення податків
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У парламентському Комітеті з питань податкової політики повідомили, що вже готовий текст оновленого законопроекту про підвищення податків.

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс законопроект 11416 про підвищення податків, яким зокрема пропонується, що замість 1,5% із зарплати громадяни будуть сплачувати 5%.

Отже, спочатку інформацією про фінальну версію урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду, поділився перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

«Що залишилось з старого тексту:

- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

- встановлення ВЗ для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від МЗП;

- встановлення ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

- встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (але тут змінена редакція);

Із нового, що додали:

- встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік ;

- підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

- щомісячна звітність по ПДФО» - зазначив він, додавши, що «в цілому вже щось значно краще, ніж було».

В свою чергу, голова податкового Комітету Ради Данило Гетманцев акцентував увагу на іншому.

«Друзі, зважаючи на те, що опозиція трошки передчасно оприлюднила текст ресурсного законопроекту, що обговорюється в Комітеті, підкреслю від себе декілька моментів аби не було зради:

ПДВ не підвищується;

Військовий збір на предмети розкоші прибрали;

1% податок з обороту виключили;

митну реформу і реформу БЕБ реалізуємо;

видатки скорочуємо і так, провадимо дуже жорстку та ефективну детінізацію» - пояснив Данило Гетманцев.

«Шановний бізнес, маю надію на те, що і Президент і КМ і депутати почули вас і ваші пропозиції» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко 

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