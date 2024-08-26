Військового збору на предмети розкоші не буде, ПДВ не підвищується, а 1% податку з обороту виключили — Гетманцев розповів деталі оновленого законопроекту про підвищення податків

У парламентському Комітеті з питань податкової політики повідомили, що вже готовий текст оновленого законопроекту про підвищення податків.
Нагадаємо, раніше Кабмін вніс законопроект 11416 про підвищення податків, яким зокрема пропонується, що замість 1,5% із зарплати громадяни будуть сплачувати 5%.
Отже, спочатку інформацією про фінальну версію урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду, поділився перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.
«Що залишилось з старого тексту:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення ВЗ для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від МЗП;
- встановлення ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
- встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (але тут змінена редакція);
Із нового, що додали:
- встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік ;
- підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
- щомісячна звітність по ПДФО» - зазначив він, додавши, що «в цілому вже щось значно краще, ніж було».
В свою чергу, голова податкового Комітету Ради Данило Гетманцев акцентував увагу на іншому.
«Друзі, зважаючи на те, що опозиція трошки передчасно оприлюднила текст ресурсного законопроекту, що обговорюється в Комітеті, підкреслю від себе декілька моментів аби не було зради:
ПДВ не підвищується;
Військовий збір на предмети розкоші прибрали;
1% податок з обороту виключили;
митну реформу і реформу БЕБ реалізуємо;
видатки скорочуємо і так, провадимо дуже жорстку та ефективну детінізацію» - пояснив Данило Гетманцев.
«Шановний бізнес, маю надію на те, що і Президент і КМ і депутати почули вас і ваші пропозиції» - додав він.
Автор: Наталя Мамченко
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