Макрон заявив, що арешт Павла Дурова у Парижі не є політичним

Президент Франції Емманюель Макрон вперше прокоментував арешт засновника Telegram Павла Дурова.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має жодного політичного мотиву. За його словами, що арешт відбувся в межах судового розслідування, що триває.

"Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді", – написав Макрон у соцмережі Х.

Він наголосив, що Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".

"Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону", – додав президент Франції.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Згодом команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Тим часом голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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