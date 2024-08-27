Макрон виявився активним користувачем Telegram і навіть заходив у додаток після затримання Дурова

Французький лідер користується Telegram із часів своєї першої президентської кампанії.

Президент Франції Емманюель Макрон активно користується месенджером Telegram, він заходив у додаток навіть після затримання Павла Дурова в Парижі. Про це повідомила газета Politico із посиланням на колишнього депутата французького парламенту.

Зазначається, що екс-парламентар, який має номер Макрона, показав виданню чат з ним у месенджері. 26 серпня у профілі президента було зазначено, що той заходив у Telegram «нещодавно».

У Politico додали, що французький лідер користується Telegram із часів своєї першої президентської кампанії.

Майже через 10 років додаток, як і раніше, широко використовується як членами кабінету міністрів, так і політичними чиновниками всіх рангів і партій, особливо в колах прихильників Макрона, пише газета.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має жодного політичного мотиву.

Додамо, команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Тим часом голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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