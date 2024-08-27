Практика судів
  1. У світі

Макрон виявився активним користувачем Telegram і навіть заходив у додаток після затримання Дурова

12:01, 27 серпня 2024
Французький лідер користується Telegram із часів своєї першої президентської кампанії.
Макрон виявився активним користувачем Telegram і навіть заходив у додаток після затримання Дурова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Емманюель Макрон активно користується месенджером Telegram, він заходив у додаток навіть після затримання Павла Дурова в Парижі. Про це повідомила газета Politico із посиланням на колишнього депутата французького парламенту.

Зазначається, що екс-парламентар, який має номер Макрона, показав виданню чат з ним у месенджері. 26 серпня у профілі президента було зазначено, що той заходив у Telegram «нещодавно».

У Politico додали, що французький лідер користується Telegram із часів своєї першої президентської кампанії.

Майже через 10 років додаток, як і раніше, широко використовується як членами кабінету міністрів, так і політичними чиновниками всіх рангів і партій, особливо в колах прихильників Макрона, пише газета.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі не має жодного політичного мотиву. 

Додамо, команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Тим часом голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів— Денис Шмигаль.

Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів — Денис Шмигаль.

Марк Цукерберг заявив Судовому комітету Палати представників, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена і пообіцяв, що це не повториться

Марк Цукерберг у листі до Судового комітету Палати представників зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту та пообіцяв дати відсіч, якщо це повториться.

Виключення з військового обліку у зв’язку із досягненням граничного віку перебування в запасі за старим законодавством — Верховний Суд відкрив провадження

Чоловік хоче зобов’язати ТЦК надати документ про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням ним граничного 40-річного віку перебування в запасі станом на 2009 рік, тобто, за старим законодавством.

Ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД у виняткових випадках можуть бути надані й під час розгляду справи в суді — Верховний Суд

Невідкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК документів, які стали приводами і підставами для проведення НСРД, автоматично не вказує про необхідність визнання протоколів за результатами проведення НСРД недопустимими доказами в розумінні ст. 87 КПК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді