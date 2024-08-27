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У МОН продовжили термін подачі документів на магістратуру

12:54, 27 серпня 2024
З 27 на 28 серпня переноситься кінцевий термін зарахування на бюджет.
У МОН продовжили термін подачі документів на магістратуру
Джерело фото: Getty Images
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Міністерство освіти і науки України повідомили що у термінах цьогорічної вступної кампанії до ЗВО на магістратуру, а також до закладів фахової передвищої освіти відбулися зміни. Відповідне рішення ухвалили через повітряну тривогу та наслідки ракетних обстрелов 26 серпня.

Зокрема, для вступників продовжено термін виконання вимог до зарахування на бюджет на магістратуру — до 18:00 27 серпня. Відповідну можливість уже реалізовано в ЄДЕБО.

Також для них ще на один день — з 27 на 28 серпня — переноситься кінцевий термін зарахування на бюджет.

Крім того, до 27 серпня продовжено можливість переведення на вакантні місця бюджету вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

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