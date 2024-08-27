Марк Цукерберг заявив Судовому комітету Палати представників, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена і пообіцяв, що це не повториться

Марк Цукерберг у листі до Судового комітету Палати представників зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту та пообіцяв дати відсіч, якщо це повториться.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту. Марк Цукерберг у листі до Судового комітету Палати представників зазначив, що втручання було «неправильним», і він планує дати відсіч, якщо це повториться. Про це пише Politico.

Цукерберг висловив свої скарги в листі 26 серпня до Судового комітету Палати представників США у відповідь на розслідування модерації контенту на онлайн-платформах.

Він докладно описав, як високопосадовці адміністрації тиснули на компанію, щоб цензурувати певні повідомлення про Covid-19, включаючи гумор і сатиру, і «висловили велике розчарування», коли платформа соціальних мереж чинила опір.

«Я вважаю, що тиск з боку уряду був неправильним, і я шкодую, що ми не були відвертішими з цього приводу», - написав Цукерберг. «Я твердо переконаний, що ми не повинні йти на компроміс із нашими стандартами контенту через тиск з боку будь-якої адміністрації в будь-якому напрямку – і ми готові дати відсіч, якщо щось подібне повториться» – наголосив він.

Цукерберг також висловив жаль з приводу того, що по суті приховав контент, пов'язаний із висвітленням New York Post інформації про сина президента Хантера Байдена напередодні виборів 2020 року, які, як попереджало ФБР, були пов'язані з російською дезінформаційною операцією.

«З того часу стало ясно, що репортаж не є російською дезінформацією, і, оглядаючись назад, нам не слід знижувати рейтинг цієї історії», - написав він.

У свою чергу, Білий дім виступив із заявою на захист підходу адміністрації до інформації про Covid-19.

«Коли ця адміністрація зіткнулася зі смертельною пандемією, вона заохочувала відповідальні дії щодо захисту здоров'я та безпеки населення», - йдеться у заяві. «Наша позиція була ясною і послідовною: ми вважаємо, що технологічні компанії та інші приватні суб'єкти повинні враховувати наслідки своїх дій американського народу, роблячи незалежний вибір щодо інформації, яку вони надають», - додали там.

Як пише Politico, лист є останньою частиною багаторічної вашингтонської суперечки про роль компаній соціальних мереж у придушенні контенту, дружнього до консерваторів.

Марк Цукерберг також сказав, що не повторюватиме вклади, які він зробив в останньому циклі президентських виборів, для фінансування виборчої інфраструктури, заявивши, що, хоч вони й були задумані як безпартійні, деякі люди все ще інтерпретують ці зусилля як вигідні для тієї чи іншої партії.

«Моя мета — бути нейтральним і не грати жодної ролі в той чи інший спосіб — або навіть здаватися якоюсь роль. Тому я не планую робити аналогічний внесок у цьому циклі», - сказав він.

Зазначимо, що нещодавно український сегмент Facebook був проаналізований командою Meta на предмет впливу, і в результаті там дійшли висновку, що найпоширенішими ІПСО є «істерика навколо мобілізаційних заходів» та «критика підтримки заходу, а також зриви постачання зброї».

Автор: Наталя Мамченко

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