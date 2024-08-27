Марк Цукерберг заявил Судебному комитету Палаты представителей, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена и пообещал, что это не повториться

Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента и пообещал дать отпор, если это повторится.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента. Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей отметил, что вмешательство было «неправильным», и он планирует дать отпор, если это повторится. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, Цукерберг высказал свои жалобы в письме 26 августа в Судебный комитет Палаты представителей США в ответ на расследование модерации контента на онлайн-платформах.

Он подробно описал, как высокопоставленные чиновники администрации давили на компанию, чтобы цензурировать определенные сообщения о Covid-19, включая юмор и сатиру, и «выразили большое разочарование», когда платформа социальных сетей сопротивлялась.

«Я считаю, что давление со стороны правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу», - написал Цукерберг. «Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны любой администрации в любом направлении - и мы готовы дать отпор, если что-то подобное повторится» - подчеркнул он.

Цукерберг также выразил сожаление по поводу того, что по сути скрыл контент, связанный с освещением New York Post информации о сыне президента Хантере Байдене в преддверии выборов 2020 года, которые, как предупреждало ФБР, возможно, были связаны с российской дезинформационной операцией.

«С тех пор стало ясно, что репортаж не является российской дезинформацией, и, оглядываясь назад, нам не следовало понижать рейтинг этой истории», - написал он.

В свою очередь, Белый дом выступил с заявлением в защиту подхода администрации к информации о Covid-19.

«Когда эта администрация столкнулась со смертельной пандемией, она поощряла ответственные действия по защите здоровья и безопасности населения", - говорится в заявлении. "Наша позиция была ясной и последовательной: мы считаем, что технологические компании и другие частные субъекты должны учитывать последствия своих действий для американского народа, делая независимый выбор в отношении информации, которую они представляют», - добавили там.

Как пишет Politico, письмо является последней частью многолетнего вашингтонского спора о роли компаний социальных сетей в подавлении контента, дружественного к консерваторам.

Марк Цукерберг также сказал, что не будет повторять вклады, которые он сделал в последнем цикле президентских выборов, для финансирования избирательной инфраструктуры, заявив, что, хотя они и были задуманы как беспартийные, некоторые люди все еще интерпретируют эти усилия как выгодные для той или иной партии.

«Моя цель — быть нейтральным и не играть никакой роли тем или иным образом — или даже казаться играющим какую-то роль. Поэтому я не планирую делать аналогичный взнос в этом цикле»,— сказал он.

Отметим, что недавно украинский сегмент Facebook был проанализирован командой Meta на предмет влияния, и в результате там пришли к выводу, что наиболее распространенными ИПСО является «истерика вокруг мобилизационных мероприятий» и «критика поддержки запада, а также срывы поставок оружия».

Автор: Наталья Мамченко

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