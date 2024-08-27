Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Марк Цукерберг заявил Судебному комитету Палаты представителей, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена и пообещал, что это не повториться

11:37, 27 августа 2024
Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента и пообещал дать отпор, если это повторится.
Марк Цукерберг заявил Судебному комитету Палаты представителей, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена и пообещал, что это не повториться
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента. Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей отметил, что вмешательство было «неправильным», и он планирует дать отпор, если это повторится. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, Цукерберг высказал свои жалобы в письме 26 августа в Судебный комитет Палаты представителей США в ответ на расследование модерации контента на онлайн-платформах.

Он подробно описал, как высокопоставленные чиновники администрации давили на компанию, чтобы цензурировать определенные сообщения о Covid-19, включая юмор и сатиру, и «выразили большое разочарование», когда платформа социальных сетей сопротивлялась.

«Я считаю, что давление со стороны правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу», - написал Цукерберг. «Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны любой администрации в любом направлении - и мы готовы дать отпор, если что-то подобное повторится» - подчеркнул он.

Цукерберг также выразил сожаление по поводу того, что по сути скрыл контент, связанный с освещением New York Post информации о сыне президента Хантере Байдене в преддверии выборов 2020 года, которые, как предупреждало ФБР, возможно, были связаны с российской дезинформационной операцией.

«С тех пор стало ясно, что репортаж не является российской дезинформацией, и, оглядываясь назад, нам не следовало понижать рейтинг этой истории», - написал он.

В свою очередь, Белый дом выступил с заявлением в защиту подхода администрации к информации о Covid-19.

«Когда эта администрация столкнулась со смертельной пандемией, она поощряла ответственные действия по защите здоровья и безопасности населения", - говорится в заявлении. "Наша позиция была ясной и последовательной: мы считаем, что технологические компании и другие частные субъекты должны учитывать последствия своих действий для американского народа, делая независимый выбор в отношении информации, которую они представляют», - добавили там.

Как пишет Politico, письмо является последней частью многолетнего вашингтонского спора о роли компаний социальных сетей в подавлении контента, дружественного к консерваторам.

Марк Цукерберг также сказал, что не будет повторять вклады, которые он сделал в последнем цикле президентских выборов, для финансирования избирательной инфраструктуры, заявив, что, хотя они и были задуманы как беспартийные, некоторые люди все еще интерпретируют эти усилия как выгодные для той или иной партии.

«Моя цель — быть нейтральным и не играть никакой роли тем или иным образом — или даже казаться играющим какую-то роль. Поэтому я не планирую делать аналогичный взнос в этом цикле»,— сказал он.

Отметим, что недавно украинский сегмент Facebook был проанализирован командой Meta на предмет влияния, и в результате там пришли к выводу, что наиболее распространенными ИПСО является «истерика вокруг мобилизационных мероприятий» и «критика поддержки запада, а также срывы поставок оружия».

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Будет принцип «воюй или работай», предусматривающий ряд мер, которые выведут рынок труда из тени — Денис Шмыгаль

На 2025 год есть незакрытая потребность в финансировании около 15 млрд долларов — Денис Шмыгаль.

Марк Цукерберг заявил Судебному комитету Палаты представителей, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена и пообещал, что это не повториться

Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента и пообещал дать отпор, если это повторится.

Исключение из военного учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе по старому законодательству — Верховный Суд открыл производство

Мужчина хочет обязать ТЦК предоставить документ об исключении его с военного учета в связи с достижением им предельного 40-летнего возраста пребывания в запасе по состоянию на 2009 год, то есть по старому законодательству.

Определения следственного судьи о разрешении на проведение НСРД в исключительных случаях могут быть предоставлены и при рассмотрении дела в суде — Верховный Суд

Неоткрытие стороне защиты в порядке ст. 290 УПК документов, ставших поводами и основаниями для проведения НСРД, автоматически не указывает на необходимость признания протоколов по результатам проведения НСРД недопустимыми доказательствами в понимании ст. 87 УПК.

Осужденный должен принимать меры, чтобы узнать состояние рассмотрения представления органу пробации по нему, - Верховный Суд

Кроме того, осужденный не уведомил должным образом суд об изменении места своего проживания для направления ему корреспонденции на актуальный адрес, что также может свидетельствовать о недобросовестном отношении осужденного к своим процессуальным обязанностям.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді