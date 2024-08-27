Практика судов
  1. В Украине

В МОН продлили срок подачи документов на магистратуру

12:54, 27 августа 2024
С 27 на 28 августа переносится конечный срок зачисления на бюджет.
В МОН продлили срок подачи документов на магистратуру
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины сообщили, что в сроках нынешней вступительной кампании в ЗВО на магистратуру, а также в учреждения профессионального предвысшего образования произошли изменения. Соответствующее решение было принято из-за воздушной тревоги и последствий ракетных обстрелов 26 августа.

В частности, для поступающих продлен срок выполнения требований к зачислению на бюджет на магистратуру - до 18:00 27 августа. Соответствующая возможность уже реализована в ЕДЕБО.

Также для них еще на один день – с 27 на 28 августа – переносится конечный срок зачисления на бюджет.

Кроме того, до 27 августа продлена возможность перевода на вакантные места бюджета поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования на основе полного общего среднего образования (11 классов).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья с 2016 года избегала процедуры присяги судьи, но теперь ее решили уволить

Светлана Чернюк стала судьей, но не захотела осуществлять правосудие и работает госслужащей.

Лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту заработает с 1 октября

Нацбанк сообщил, что с 1 октября 2024 года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту.

В правительстве готовят меры по детенизации экономики и возвращению людей из-за границы

Люди должны либо воевать, либо делать все, чтобы обеспечивать воюющих всем необходимым — Денис Шмыгаль.

Будет принцип «воюй или работай», предусматривающий ряд мер, которые выведут рынок труда из тени — Денис Шмыгаль

На 2025 год есть незакрытая потребность в финансировании около 15 млрд долларов — Денис Шмыгаль.

Марк Цукерберг заявил Судебному комитету Палаты представителей, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена и пообещал, что это не повториться

Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента и пообещал дать отпор, если это повторится.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді