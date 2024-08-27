В МОН продлили срок подачи документов на магистратуру

С 27 на 28 августа переносится конечный срок зачисления на бюджет.

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Министерство образования и науки Украины сообщили, что в сроках нынешней вступительной кампании в ЗВО на магистратуру, а также в учреждения профессионального предвысшего образования произошли изменения. Соответствующее решение было принято из-за воздушной тревоги и последствий ракетных обстрелов 26 августа.

В частности, для поступающих продлен срок выполнения требований к зачислению на бюджет на магистратуру - до 18:00 27 августа. Соответствующая возможность уже реализована в ЕДЕБО.

Также для них еще на один день – с 27 на 28 августа – переносится конечный срок зачисления на бюджет.

Кроме того, до 27 августа продлена возможность перевода на вакантные места бюджета поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования на основе полного общего среднего образования (11 классов).

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